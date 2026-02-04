Setor privado dos EUA criou menos empregos do que o esperado em janeiro

O setor privado nos Estados Unidos criou em janeiro bem menos empregos do que o esperado pelos analistas, especialmente na indústria de transformação, segundo a pesquisa ADP/Stanford Lab divulgada nesta quarta-feira (4).

No mês passado, as empresas privadas criaram 22.000 empregos, muito abaixo dos 45.000 previstos pelos analistas.

Janeiro foi um "mês medíocre" para as contratações, afirmou a ADP.

Os setores de educação e de serviços de saúde registraram crescimento no número de empregos, mas a indústria perdeu 8.000 postos.

O relatório indica que o setor industrial "perdeu empregos todos os meses desde março de 2024".

"A criação de empregos recuou em 2025, com os empregadores do setor privado adicionando 398.000 postos, frente a 771.000 em 2024", afirmou a economista-chefe da ADP, Nela Richardson.

Ela acrescentou que houve uma "desaceleração contínua e dramática na criação de empregos ao longo dos últimos três anos", apesar de o crescimento salarial ter se mantido estável.

O governo deve divulgar os dados oficiais do mercado de trabalho na sexta-feira, mas a publicação pode atrasar devido ao fechamento temporário enfrentado recentemente.

