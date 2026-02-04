Além do Nipah: 5 vírus de alto risco monitorados pela OMS

Em janeiro de 2026, a Organização Mundial da Saúde (OMS) passou a monitorar de perto o vírus Nipah, devido a alguns casos na Índia, em Bengala Ocidental. Apesar da visibilidade do patógeno após os acontecimentos recentes, o Nipah não é o único vírus vigiado pela OMS por causa de seu potencial epidêmico.

A "Blueprint list of priority diseases" é uma lista que identifica os vírus e outras doenças que representam um risco à saúde pública pela falta de tratamentos ou vacinas eficazes. O objetivo é acelerar a pesquisa e o desenvolvimento de contramedidas médicas, como diagnósticos, terapias e vacinas.

5 vírus sob vigilância da OMS

Febre Hemorrágica da Crimeia-Congo (FHCC): transmitida principalmente por carrapatos, a doença viral causa sintomas súbitos como febre, dores musculares, tontura e diarreias. Com uma taxa de letalidade que pode chegar a 40%, é uma ameaça em partes da África, dos Bálcãs, do Oriente Médio e da Ásia. A ausência de uma vacina amplamente disponível agrava o risco durante os surtos.

Doenças por vírus Ebola e Marburg: ambos causam febres hemorrágicas agudas com altas taxas de letalidade. No caso do Ebola, já alcançou 90% em surtos passados, e, para o Marburg, a letalidade pode chegar a 88%. A transmissão ocorre por contato direto com fluidos corporais de pessoas ou animais infectados. Embora exista vacina para uma cepa do Ebola, ainda não há tratamento antiviral específico para o Marburg, que circula principalmente na África.

Febre de Lassa: endêmica em países da África Ocidental, a doença é transmitida pelo contato com alimentos ou objetos contaminados por urina ou fezes de uma espécie de rato. Segundo informações divulgadas pelo Médicos Sem Fronteiras, a enfermidade causa cerca de 5 mil mortes por ano. A maioria dos casos é leve, mas pode evoluir para uma forma grave com hemorragia e falência de órgãos.

MERS-CoV e SARS-CoV: antes da covid-19, outros dois coronavírus já haviam provocado problemas graves. A SARS (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em 2002 e a MERS (Síndrome Respiratória do Oriente Médio), identificada em 2012, mostraram o potencial letal dessa família de vírus.

Febre do Vale do Rift (FVR): a doença viral, encontrada na África e na Península Arábica, afeta principalmente animais, mas também pode infectar humanos. A transmissão ocorre pelo contato com sangue ou órgãos de animais contaminados. Além do risco à saúde humana, os surtos de FVR causam graves perdas econômicas para a pecuária nas regiões afetadas. Até o momento, não houve nenhuma transmissão entre humanos.

