Enviado de Trump a Minneapolis anuncia retirada 'imediata' de 700 agentes de imigração

AFP
AFP
Repórter
04/02/2026 11:57

O czar da fronteira Tom Homan anunciou, nesta quarta-feira (4), a retirada "imediata" de 700 agentes de imigração de Minneapolis após semanas de tensão na cidade devido às mortes de dois manifestantes pelas mãos de agentes federais. 

Homan reconheceu em uma coletiva de imprensa que há melhor cooperação com as autoridades locais e "menos" necessidade de manter agentes federais na cidade, que tem sido palco de protestos contra as operações de imigração. 

No entanto, ele afirmou que não deixará Minneapolis "até que tenha cumprido todas" as suas obrigações.

