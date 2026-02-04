Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Xi Jinping conversou por telefone com Trump, afirma imprensa estatal chinesa

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/02/2026 11:13

compartilhe

SIGA

O presidente da China, Xi Jinping, conversou nesta quarta-feira (4) por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou a imprensa estatal de Pequim, sem revelar detalhes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A ligação aconteceu pouco depois de Xi ter conversado por videoconferência com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os dois elogiaram as relações "estabilizadoras" entre os países, em um contexto internacional turbulento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur-dhw/ami/pc/mb/fp/aa

Tópicos relacionados:

china diplomacia eua

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay