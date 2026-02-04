Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Clã do Golfo suspende negociações com Petro devido aos seus acordos com Trump

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/02/2026 11:13

compartilhe

SIGA

O Clã do Golfo, principal cartel de drogas da Colômbia, anunciou nesta quarta-feira (4) que suspenderá as negociações de paz em andamento no Catar com o governo de Gustavo Petro, após o presidente concordar em alvejar seu líder, em cooperação com Donald Trump. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os dois líderes concordaram na terça-feira, na Casa Branca, em priorizar operações militares e de inteligência contra três comandantes do crime organizado colombiano, incluindo o chefe do Clã do Golfo, conhecido como Chiquito Malo. 

"Isso seria um ataque à boa-fé e aos compromissos de Doha", declarou a organização de narcotráfico na rede social X, anunciando que se retirará das negociações "provisoriamente" enquanto seus membros discutem a situação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

das/lv/nn/aa

Tópicos relacionados:

catar colombia eua narcotrafico paz

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay