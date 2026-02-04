Clã do Golfo suspende negociações com Petro devido aos seus acordos com Trump
O Clã do Golfo, principal cartel de drogas da Colômbia, anunciou nesta quarta-feira (4) que suspenderá as negociações de paz em andamento no Catar com o governo de Gustavo Petro, após o presidente concordar em alvejar seu líder, em cooperação com Donald Trump.
Os dois líderes concordaram na terça-feira, na Casa Branca, em priorizar operações militares e de inteligência contra três comandantes do crime organizado colombiano, incluindo o chefe do Clã do Golfo, conhecido como Chiquito Malo.
"Isso seria um ataque à boa-fé e aos compromissos de Doha", declarou a organização de narcotráfico na rede social X, anunciando que se retirará das negociações "provisoriamente" enquanto seus membros discutem a situação.
