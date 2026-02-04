Ucrânia diz que bombardeio russo matou seis pessoas em mercado
Um ataque aéreo russo matou pelo menos seis pessoas nesta quarta-feira (4) em um mercado em Druzhkivka, no leste da Ucrânia, informou o governador regional.
"Pelo menos seis pessoas morreram e uma ficou ferida", disse Vadim Filashkin, governador de Donetsk.
"Os russos bombardearam a cidade com munições de fragmentação, atingindo diretamente o mercado, onde sempre há uma grande aglomeração de pessoas pela manhã", acrescentou.
