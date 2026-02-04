Starmer lamenta ter nomeado Mandelson como embaixador nos EUA devido aos vínculos com Epstein

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou nesta quarta-feira (4) que se arrepende de ter nomeado Peter Mandelson como embaixador nos Estados Unidos, cargo do qual foi destituído em setembro devido aos seus laços com o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein, que morreu em 2019 na prisão.

Mandelson "mentiu em diversas ocasiões para a minha equipe quando questionado sobre sua relação com Epstein antes e durante seu mandato como embaixador. Lamento tê-lo nomeado", disse o líder trabalhista à Câmara dos Comuns.

Starmer acrescentou que "pretende tornar públicos" todos os detalhes relacionados à nomeação de Mandelson e às condições de sua destituição, exceto aqueles que possam ser prejudiciais à segurança nacional.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

adm/alm/psr/ahg/aa