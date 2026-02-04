Assine
Inflação na zona do euro desacelera para 1,7% em janeiro

AF
AFP
Repórter
04/02/2026 09:29

A inflação na zona do euro desacelerou para 1,7% em janeiro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (4), principalmente devido à queda nos preços da energia. 

O aumento dos preços ao consumo desacelerou em relação aos 2,0% registrados no mês anterior e ficou abaixo da meta de 2 pontos percentuais do Banco Central Europeu (BCE). O valor de janeiro está alinhado com as previsões de analistas consultados pela Bloomberg e pela FactSet. 

A inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis de energia, alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco, foi de 2,2% em janeiro, ante 2,3% em dezembro. 

Espera-se que o BCE mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião na próxima quinta-feira. 

Os preços da energia caíram 4,1% em janeiro, uma queda significativamente maior do que a de 1,9% em dezembro, segundo dados do Eurostat, o escritório europeu de estatísticas. 

Em contrapartida, o aumento dos preços de alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco acelerou para 2,7% em janeiro, em comparação com 2,5% em dezembro.

raz/del/jvb/pc/aa/fp

