Inflação na zona do euro desacelera para 1,7% em janeiro

A inflação na zona do euro desacelerou para 1,7% em janeiro, em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira (4), principalmente devido à queda nos preços da energia.

O aumento dos preços ao consumo desacelerou em relação aos 2,0% registrados no mês anterior e ficou abaixo da meta de 2 pontos percentuais do Banco Central Europeu (BCE). O valor de janeiro está alinhado com as previsões de analistas consultados pela Bloomberg e pela FactSet.

A inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis de energia, alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco, foi de 2,2% em janeiro, ante 2,3% em dezembro.

Espera-se que o BCE mantenha as taxas de juros inalteradas em sua reunião na próxima quinta-feira.

Os preços da energia caíram 4,1% em janeiro, uma queda significativamente maior do que a de 1,9% em dezembro, segundo dados do Eurostat, o escritório europeu de estatísticas.

Em contrapartida, o aumento dos preços de alimentos, bebidas alcoólicas e tabaco acelerou para 2,7% em janeiro, em comparação com 2,5% em dezembro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

raz/del/jvb/pc/aa/fp