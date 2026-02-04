Espanha registra trens cancelados e estradas fechadas pelas chuvas 'extraordinárias'

As chuvas "extraordinárias" trazidas pela tempestade Leonardo atingiram a Península Ibérica nesta quarta-feira (4), afetando principalmente o sul da Espanha, onde mais de 3.000 pessoas tiveram que deixar suas casas, o serviço ferroviário ficou praticamente paralisado e muitas estradas foram fechadas.

A agência meteorológica estatal Aemet manteve o alerta vermelho (o nível mais alto) nesta quarta-feira nas serras de Grazalema, Ronda e na região do Estreito de Gibraltar, devido ao "perigo extraordinário" representado pelas chuvas torrenciais.

"A tempestade Leonardo está trazendo chuvas extraordinárias (...), uma situação que será ainda mais agravada pelo fato de já ter chovido muito nas últimas semanas, o solo estar muito saturado e os leitos dos rios já estarem com muita água", alertou no X Rubén del Campo, porta-voz da Aemet.

Por precaução, "mais de 3.000 pessoas de áreas sujeitas a inundações" deixaram suas casas nas províncias de Cádiz, Jaén e Málaga, segundo os serviços de emergência da Andaluzia.

O serviço ferroviário foi praticamente suspenso em toda a Andaluzia, conforme relatado pela Renfe, a empresa ferroviária estatal espanhola, e os portos marítimos da região também foram fechados.

As escolas permanecerão fechadas nesta quarta-feira em toda a região, exceto na província de Almería, na parte mais oriental da Andaluzia.

A Península Ibérica está na linha de frente das mudanças climáticas, sofrendo com ondas de calor cada vez mais longas e episódios mais frequentes de chuvas intensas há anos.

Em Portugal, os serviços de emergência atenderam cerca de 200 ocorrências até a manhã desta quarta-feira, principalmente por enchentes, quedas de árvores e deslizamentos de terra, sem relatos de vítimas, segundo um relatório fornecido à AFP pela Defesa Civil.

Portugal foi atingida por diversas tempestades sucessivas nas últimas semanas, sendo a mais devastadora a tempestade Kristin, que deixou cinco mortos e causou danos materiais generalizados.

