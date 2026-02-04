Aliança China-Rússia é um 'fator de estabilidade', disse Putin a Xi

A aliança entre China e Rússia é um "fator de estabilidade" no mundo atual, afirmou nesta quarta-feira (4) o presidente russo, Vladimir Putin, durante uma conversa por videoconferência com seu homólogo chinês, Xi Jinping.

"Em um contexto de turbulência crescente, a aliança entre Moscou e Pequim é um importante fator de estabilidade", disse Putin na conversa, segundo um vídeo divulgado pelo governo russo.

Os dois países mantêm fortes laços econômicos, diplomáticos e militares, que foram intensificados desde a invasão russa da Ucrânia em 2022.

Xi e Putin trocaram mensagens de felicitações pelo Ano Novo em 31 de dezembro. Os dois se reuniram na capital chinesa em setembro. Em maio, Xi visitou Moscou.

A China é uma aliada comercial essencial para a Rússia, a maior compradora mundial de combustíveis fósseis russos.

A videoconferência entre Xi e Putin aconteceu no momento em que o governo dos Estados Unidos afirma que está um pouco mais próximo de alcançar um acordo para acabar com o conflito na Ucrânia.

Delegados da Rússia e da Ucrânia iniciam nesta quarta-feira uma nova rodada de conversas em Abu Dhabi, com a presença de representantes dos Estados Unidos.

