Governo italiano garante que ICE não terá nenhum papel 'operacional' nos Jogos de Milão-Cortina

Agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE, na sigla em inglês) não terão nenhuma função operacional nos Jogos Olímpicos de Inverno, declarou o ministro do Interior da Itália nesta quarta-feira (4), dois dias antes do início oficial do evento no norte do país.

As recentes batidas policiais contra imigrantes irregulares realizadas por agentes do ICE em Minneapolis, no norte dos Estados Unidos, provocaram indignação e levaram a grandes protestos. Dois americanos, Renee Good e Alex Pretti, foram mortos a tiros por agentes federais durante essas operações.

No entanto, o ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, esclareceu no Parlamento que os agentes da Divisão de Investigações de Segurança Interna (HSI, na sigla em inglês), um braço do ICE, atuarão apenas dentro das missões diplomáticas americanas e que "não são agentes operacionais" nem "têm funções executivas".

Piantedosi considerou "completamente infundada" a indignação gerada pela presença dos agentes, que levou o prefeito de Milão a alertar que eles não eram bem-vindos durante os Jogos, que acontecem de 6 a 22 de fevereiro.

A HSI investiga ameaças globais, incluindo o movimento ilegal de pessoas, mercadorias e armas, e é um departamento separado daquele responsável pelas operações anti-imigração.

O ministro observou que é comum os países enviarem agentes de segurança aos Jogos Olímpicos e que a Itália fez o mesmo para os Jogos de Paris de 2024.

"O ICE não realiza e nunca realizará atividades policiais operacionais em nosso território nacional", insistiu ele.

Para garantir a segurança dos Jogos Olímpicos, a Itália mobilizará cerca de 6.000 policiais e quase 2.000 militares na área dos Jogos, que abrange meia dúzia de locais, desde Milão até as Dolomitas, especificou Piantedosi.

Entre o pessoal mobilizado estão especialistas em desativação de bombas, atiradores de elite, unidades antiterroristas e policiais esquiadores, acrescentou o ministro.

O Ministério da Defesa afirmou que mobilizará 170 veículos, além de sistemas de radar, drones e aeronaves.

