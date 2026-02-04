Assine
Internacional

Negociações entre Rússia, Ucrânia e EUA começam em Abu Dhabi

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
04/02/2026 07:26

A segunda rodada de negociações de paz entre Rússia e Ucrânia, com mediação dos Estados Unidos, começou nos Emirados Árabes Unidos, informou nesta quarta-feira (4) o principal negociador da Ucrânia. 

"Outra rodada de negociações começou em Abu Dhabi", publicou nas redes sociais o chefe da delegação ucraniana, Rustem Umerov. Ele destacou que sua delegação busca "alcançar uma paz justa e duradoura".

