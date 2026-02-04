Vrabel-Maye, a dupla salvadora dos Patriots apadrinhada por Tom Brady

O New England Patriots encontrou o caminho de volta ao Super Bowl graças a Mike Vrabel e Drake Maye, a dupla que sonha em emular Tom Brady e Bill Belichick e que no domingo (8) pode gravar seus nomes na história da NFL.

Vrabel, ex-membro da dinastia liderada por Brady e Belichick, tem a chance de se tornar a primeira pessoa a vencer um Super Bowl como jogador e treinador da mesma franquia.

E seu pupilo, Maye, com apenas 23 anos, pode se tornar o quarterback mais jovem a erguer o Troféu Vince Lombardi.

Nenhuma dessas trajetórias havia sido prevista no início da temporada, quando tanto os Patriots quanto seu adversário de domingo, o Seattle Seahawks, tinha o objetivo mais modesto de acabar com vários anos de ausência nos playoffs.

- Ressurgimento -

O New England Patriots, franquia em crise desde a saída de Brady em 2020, depositou suas esperanças em Vrabel, um treinador com uma abordagem direta e personalidade forte, após mais uma temporada medíocre com quatro vitórias e 13 derrotas.

Vrabel, que fez parte dos três primeiros títulos do Super Bowl conquistados pelos Patriots durante sua dinastia (2002, 2004 e 2005), substituiu Jerod Mayo no comando da equipe, cargo que antes era ocupado por Belichick por 24 temporadas.

O ex-linebacker de 50 anos tinha seis temporadas de experiência no comando do Tennessee Titans, onde recebeu o prêmio de Treinador do Ano (2021).

No entanto, nem mesmo os mais fervorosos defensores da recuperação dos Patriots esperavam que Vrabel os levasse, em seu primeiro ano como treinador principal, a um desempenho completamente oposto, com 13 vitórias e quatro derrotas, e à sua primeira participação no Super Bowl desde o último título em 2019.

"Estou muito feliz pelo meu ex-companheiro de equipe, Mike Vrabel", disse Brady, agora comentarista da Fox, depois que o time se classificou para o Super Bowl de Santa Clara, na Califórnia.

"Ele foi para o New England, e ninguém tinha muita certeza de como as coisas iriam se desenrolar depois de duas temporadas consecutivas com quatro vitórias e 13 derrotas, e ele transformou isso em uma vitória na Conferência Americana em Denver", reconheceu o dono minoritário do Las Vegas Raiders.

- Recorde de precocidade -

Considerado o maior quarterback de todos os tempos, Brady também deu sua bênção ao seu promissor sucessor na posição.

No domingo, Drake Maye não só tentará se tornar o segundo quarterback a levar os Patriots à vitória no Super Bowl, como também, aos 23 anos e 162 dias de idade, poderá se tornar o quarterback mais jovem a conquistar o título.

Até agora, o quarterback titular mais jovem a vencer um Super Bowl é Ben Roethlisberger, que alcançou o feito em 2005 com o Pittsburgh Steelers, aos 23 anos e 340 dias de idade.

Dan Marino jogou no Super Bowl de 1984 quando era ainda mais jovem, com 23 anos e 113 dias de idade, mas a lenda do Miami Dolphins perdeu a partida para o San Francisco 49ers de Joe Montana.

- Brady, o conselheiro -

Além desse recorde, Maye já confirmou seu potencial de estrela em sua segunda temporada na NFL, na qual ingressou como a terceira escolha geral do Draft de 2024.

Seu desempenho excepcional pode até lhe render o prêmio de MVP (Jogador Mais Valioso) da temporada, para o qual ele é um forte candidato.

Embora sua trajetória até a NFL tenha sido guiada por seu pai, que foi quarterback universitário, Maye agora está recebendo conselhos de ninguém menos que Tom Brady, como ele mesmo confirmou à imprensa na segunda-feira.

"Já encontrei o Tom algumas vezes, e uma das melhores coisas que ele disse foi que não existem atalhos para realizar o trabalho", revelou Maye durante a Noite de Abertura da semana do Super Bowl.

"Os atalhos que as pessoas podem tentar usar não valem a pena", observou. "Você precisa tirar o máximo proveito do seu esforço. Ele tem sido excelente nisso e, obviamente, o demonstrou ao longo de sua carreira".

