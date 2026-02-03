N'Golo Kanté deixa Arábia Saudita para jogar no Fenerbahçe
compartilheSIGA
O meio-campista francês e campeão mundial N'Golo Kanté se juntou ao Fenerbahçe após duas temporadas e meia no Al-Ittihad, da liga saudita, anunciou o clube turco nesta quarta-feira (3).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Algumas histórias demoram, mas nunca terminam. Bem-vindo ao Fenerbahçe, N'Golo Kanté", escreveu o clube de Istambul no X, depois de ter anunciado o fracasso da transferência na terça-feira, culpando o clube saudita Al-Ittihad pelo impasse.
O Fenerbahçe, que não especificou a duração do contrato, havia declarado em um longo comunicado à imprensa que os dirigentes do Al-Ittihad haviam "inserido incorretamente" as informações relativas à transferência do francês no sistema de transferências da Fifa (TMS), justamente quando a janela de transferências estava se fechando na Arábia Saudita.
De acordo com a imprensa turca, Kanté, de 34 anos, se recusou a treinar na terça-feira para pressionar seus dirigentes e forçar sua saída para o Fenerbahçe, clube para o qual já circulavam rumores sobre sua transferência há várias semanas.
A Fifa acabou dando sua aprovação para a transferência do volante.
O objetivo do jogador francês (65 jogos pela seleção), que se junta a um clube que disputa a Liga Europa, é se manter em plena forma para a Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá (de 11 de junho a 19 de julho).
Como demonstração da confiança depositada nele pelo técnico Didier Deschamps, ele foi convocado para a Euro 2024 e imediatamente recuperou sua posição de titular após dois anos de ausência na seleção francesa.
Embora seu desempenho possa ter decaído no torneio na Alemanha, a experiência do campeão da Copa do Mundo de 2018 continua incomparável, um fator crucial para uma competição com 48 seleções que promete ser difícil.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
rba-kn/lpa/phs/aam