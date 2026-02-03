Leonard é selecionado para o All-Star Game; LeBron e Curry jogarão juntos

Kawhi Leonard, líder do Los Angeles Clippers, foi selecionado nesta terça-feira (3) para o All-Star Game da NBA, no qual LeBron James e Stephen Curry também estarão presentes em uma das três equipes.

O Jogo das Estrelas, que será disputado em 15 de fevereiro na arena dos Clippers, terá um novo formato com um minitorneio entre dois times de jogadores americanos e outro de astros internacionais, cujas escalações foram anunciadas nesta terça.

A lista dos 24 jogadores selecionados foi revelada no último domingo, e a ausência de Leonard foi uma surpresa na ocasião, deixando a franquia anfitriã sem nenhum representante.

O veterano ala, que está fazendo sua melhor temporada pelo Clippers (com média de 27,6 pontos por jogo), não foi selecionado para nenhuma das equipes titulares do All-Star, escolhidas por votação popular, nem entre os 14 reservas escolhidosos pelos treinadores.

Para muitos, o bicampeão da NBA foi preterido devido a uma investigação em andamento sobre um contrato de patrocínio multimilionário, suspeito de ser uma forma de o Clippers pagar a ele um valor superior ao permitido pelas regras da liga.

No entanto, nesta terça-feira, Leonard foi indicado pelo comissário da NBA, Adam Silver, para completar a cota mínima de 16 jogadores para as duas equipes americanas.

Leonard ocupará a vaga que poderia ter sido do dominicano-americano Karl-Anthony Towns (Knicks), que, em vez disso, se juntará à chamada Equipe Mundo.

Esse time é composto por nove jogadores, já que a participação do grego Giannis Antetokounmpo (Bucks) é incerta devido a uma lesão na panturrilha.

Além de Towns e Antetokounmpo, a Equipe Mundo contará com os canadenses Shai Gilgeous-Alexander (Thunder) e Jamal Murray (Nuggets), o esloveno Luka Doncic (Lakers), o israelense Deni Avdija (Trail Blazers), o francês Victor Wembanyama (Spurs), o sérvio Nikola Jokic (Nuggets) e o camaronês Pascal Siakam (Pacers).

Uma das equipes americanas, apelidada de Team Stripes, reunirá LeBron James (Lakers) e Stephen Curry (Warriors), grandes amigos e rivais que se enfrentaram em quatro finais consecutivas da NBA na década passada.

A dupla icônica contará com a companhia de Kevin Durant (Rockets), com quem conquistaram a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Os outros membros dessa equipe serão Jalen Brunson (Knicks), Jaylen Brown (Celtics), Donovan Mitchell (Cavaliers), Norman Powell (Heat) e o próprio Kawhi Leonard.

A Equipe All-Star será composta por Scottie Barnes (Raptors), Devin Booker (Suns), Cade Cunningham (Pistons), Jalen Duren (Pistons), Anthony Edwards (Timberwolves), Chet Holmgren (Thunder), Jalen Johnson (Hawks) e Tyrese Maxey (Sixers).

