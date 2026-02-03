Guardiola manifesta solidariedade às vítimas de conflitos em todo o mundo

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, prometeu nesta terça-feira (3) continuar a se manifestar sobre a "dor" infligida às vítimas dos conflitos globais que assolam o mundo.

Não é a primeira vez que o treinador espanhol comenta sobre assuntos fora do futebol, e ele insistiu que não será a última, apesar dos apelos para que se concentre exclusivamente em questões esportivas.

Antes do jogo de volta da semifinal da Copa da Liga Inglesa contra o Newcastle, nesta quarta-feira, Guardiola se emocionou ao falar sobre as imagens de crianças mortas e feridas em zonas de conflito ao redor do mundo.

Os conflitos na Palestina, na Ucrânia e no Sudão, assim como os recentes tiroteios envolvendo agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) nos Estados Unidos, indignaram profundamente Guardiola.

"Nunca, jamais na história da humanidade tivemos essas informações bem diante dos nossos olhos (...) o genocídio na Palestina, o que aconteceu na Ucrânia, o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu em todo o mundo, no Sudão, em todos os lugares", declarou a repórteres nesta terça-feira.

"Esses são os nossos problemas como seres humanos. Existe alguém que veja as imagens de todo o mundo e não se sinta afetado?", perguntou.

"Se fosse o contrário, isso me machucaria. Desejar o mal a outro país? Isso me machuca. Aniquilar milhares de pessoas inocentes, isso me machuca", afirmou.

Guardiola, de 55 anos, enfatizou que sua posição não tem nada a ver com política ou com tomar partido, mas sim com a defesa da vida humana onde quer que civis estejam sofrendo.

"Quando você tem uma ideia e precisa defendê-la e precisa matar milhares de pessoas... Sinto muito, eu me posicionarei contra isso. Estarei sempre presente, sempre."

