Petro qualifica como 'positiva' primeira reunião frente à frente com Trump

O presidente colombiano, Gustavo Petro, qualificou como "positiva" sua primeira reunião frente à frente com seu par americano, Donald Trump, nesta terça-feira (3), na Casa Branca.

"A impressão que tenho de uma reunião recente, de apenas algumas horas atrás, é positiva, em primeiríssimo lugar", disse Petro durante uma coletiva de imprensa após o encontro.

O presidente colombiano revelou anteriormente que Trump aceitou mediar a disputa tarifária entre Colômbia e Equador.

Após meses de duras críticas mútuas, os dois presidentes concordaram em se reunir, no começo do ano, e Trump convidou Petro para ir a Washington.

O presidente americano tem criticado a Colômbia, o principal produtor de cocaína do mundo, por sua política antinarcóticos, que mudou durante o mandato de Petro para rebaixar a política repressiva a favor de incentivos para erradicar os cultivos ilícitos.

Há "confusão em torno da realidade, por exemplo, do narcotráfico, das linhas diferentes sobre como ver o problema. Nos agarramos nisso, o que nos junta e o que nos separa. O que nos junta? A liberdade. O que nos junta é a liberdade, e a conversa começou aí", explicou Petro à imprensa.

"Voltei a repetir a mesma coisa: é preciso ir para cima dos chefões [...] A primeira linha do narcotráfico não é a que você imagina: mora em Dubai, em Miami, em Madri. Passei os nomes ao presidente Trump. Estão fora da Colômbia e é preciso ir atrás deles", enfatizou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/cjc/mvv/rpr