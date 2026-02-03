Olympique de Marselha vence Rennes (3-0), alivia crise e vai às quartas da Copa da França

Ainda não totalmente recuperado da eliminação na Liga dos Campeões, na melhor das hipóteses em fase de convalescença, o Olympique de Marselha conseguiu, mesmo assim, ganhar fôlego ao vencer o Rennes por 3 a 0 nesta terça-feira (3), no estádio Vélodrome, e garantir a classificação para as quartas de final da Copa da França.

Ao final de uma partida que muitas vezes deixou a desejar em termos de qualidade técnica, a equipe venceu de forma bastante convincente. Embora o Olympique esteja longe de seu melhor forma, o Rennes se mostrou bem pior.

Para o time de Marselha, a Champions League acabou desde a desastrosa derrota em Bruges, na Bélgica, há uma semana, e nada será fácil no campeonato francês, onde seus concorrentes estão próximos e os líderes já estão bem à frente.

Mas a Copa da França continua sendo uma possibilidade e, na prática, se tornou o principal objetivo da temporada, embora isso aconteça todos os anos desde 1989, data da última conquista do Olympique de Marselha na competição.

A vitória desta terça-feira, conquistada sem sofrer gols — uma verdadeira raridade na temporada do Olympique — garante à equipe de Roberto De Zerbi uma vaga nas quartas de final e, talvez mais importante, alguma tranquilidade antes de enfrentar o Paris Saint-Germain no domingo, na capital francesa.

Porque, depois de uma semana de estresse e grande confusão com a eliminação da Liga dos Campeões, os jogadores tinham motivos de sobra para temer uma recepção muito hostil no Vélodrome.

Eles foram recebidos com algumas vaias e faixas exibidas nas arquibancadas. Em uma delas se lia "Depois da vergonha e da decepção, a Copa da França é obrigação!". Mas o ambiente não chegou a ser tenso.

Ajudou muito o fato do time da casa abrir o placar logo aos dois minutos por meio de Amine Gouiri após uma assistência de Timothy Weah, se beneficiando de uma falha de Quentin Merlin, ex-jogador do Olympique.

Mason Greenwood fez 2 a 0 no início da segunda etapa, após receber um passe de Gouiri, aproveitando que a defesa adversária estava completamente mal posicionada.

Aos 83 minutos, Pierre-Emerick Aubameyang não desperdiçou a oportunidade e fechou o placar para alívio da torcida. A crise esfriou e agora o foco é o PSG.

--- Jogos das oitavas de final da Copa da França:

Terça-feira, 3 de fevereiro

(+) Reims (L2) - Le Mans (L2) 3-0

(+) Olympique de Marselha (L1) - Rennes (L1)

Quarta-feira, 4 de fevereiro

(17h30) Toulouse (L1) - Amiens (L2)

Lyon (L1) - Laval (L2)

Lorient (L1) - Paris FC (L1)

Nice (L1) - Montpellier (L2)

(18h00) Troyes (L2) - Lens (L1)

Quinta-feira, 5 de fevereiro

(18h00) Strasbourg (L1) - Monaco (L1)

(+): classificados para as quartas de final

