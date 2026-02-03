Arsenal elimina Chelsea e vai à final da Copa da Liga Inglesa
O Arsenal, que havia vencido o jogo de ida por 3 a 2, voltou a bater o Chelsea nesta terça-feira (3), desta vez por 1 a 0, e se classificou para a final da Copa da Liga Inglesa.
Os 'Gunners', que não tiveram uma atuação brilhante, decidiram o confronto com um gol de Kai Havertz (90'+7) nos acréscimos, quando os 'Blues' estavam lançados ao ataque na tentativa de levar a decisão para a prorrogação.
No dia 22 de março, o Arsenal vai a Wembley para disputar sua primeira final desde 2020, seis anos depois do último título importante do clube, a Copa da Inglaterra.
Líder da Premier League, o time londrino conhecerá seu adversário na decisão da Copa da Liga nesta quarta-feira, quando o Manchester City recebe no Etihad Stadium o Newcastle no jogo de volta da outra semifinal (vitória dos 'Citizens' por 2 a 0 na ida).
"Nos últimos três ou quatro anos, estivemos entre os principais candidatos ao título da Premier League e chegamos perto de alcançar nosso objetivo, mas não foi o suficiente. É por isso que nesta temporada temos essa chama interior que nos impulsiona a ir mais longe em todas as competições", comentou após a partida o meio-campista do Arsenal Declan Rice.
"Não correu como queríamos esta noite, mas no geral sentimos que nos mantivemos firmes contra uma equipe fisicamente muito forte. Precisamos apenas garantir que esta derrota não afete o resto da nossa temporada", declarou à Sky Sports o técnico do Chelsea, Liam Rosenior.
