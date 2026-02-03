Leverkusen vence St Pauli (3-0) e avança às semifinais da Copa da Alemanha

O Bayer Leverkusen venceu o St Pauli por 3 a 0 em casa, nesta terça-feira (3), e garantiu uma vaga nas semifinais da Copa da Alemanha.

Os anfitriões não apresentaram um futebol brilhante apesar do placar, mas foram superiores ao time de Hamburgo, que vive má fase e venceu apenas um dos últimos nove jogos, ocupando a penúltima posição na Bundesliga.

A vitória garante a presença do duas vezes campeão da Copa da Alemanha entre os quatro melhores da competição pela terceira temporada consecutiva.

"O St Pauli não teve qualidade suficiente para nos ameaçar hoje, porque realmente não fizemos um bom jogo", admitiu o capitão do Leverkusen, Robert Andrich, à emissora alemã ZDF.

"Mas é a Copa, não me importo com o resto. Temos mais um jogo pela frente e depois estaremos em Berlim novamente. Poderíamos entrar em detalhes, há algumas coisas a melhorar, mas a copa é sobre vencer, e foi isso que fizemos hoje", acrescentou.

O atacante Martin Terrier colocou sua equipe em vantagem aos 30 minutos, aproveitando uma rebatida em uma tentativa do centroavante Patrik Schick antes de chutar com efeito no ângulo superior esquerdo.

Já no segundo tempo (63'), Schick compensou as chances perdidas antes ao ficar no lugar certo para desviar um cruzamento de Aleix Garcia, mandando a bola para o fundo da rede.

Com o St. Pauli pressionando para diminuir a desvantagem nos acréscimos, o Leverkusen contra-atacou e Alejandro Grimaldo deu um belo passe para o meio-campista Jonas Hofmann marcar o terceiro e último gol da partida.

Nesta quarta-feira, o Holstein Kiel recebe o Stuttgart, atual campeão da Copa da Alemanha.

Na próxima semana, o Hertha Berlim enfrenta o Freiburg, vice em 2022, e o Bayern de Munique, 20 vezes campeão, joga em casa contra o RB Leipzig.

A final será realizada no Estádio Olímpico de Berlim, em 23 de maio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

dwi/bsp/aam/cb