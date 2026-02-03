Wall Street recua, puxada por empresas de tecnologia
compartilheSIGA
Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira (3), puxada por vendas de empresas do setor tecnológico, apesar da boa percepção dos resultados do grupo de análises de dados Palantir.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Dow Jones caiu 0,34%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 1,43% e o ampliado S&P 500 perdeu 0,84%.
As empresas líderes do setor tecnológico foram particularmente impactadas: a Nvidia fechou em queda de 2,84%, enquanto a Microsoft recuou 2,87% e a Meta caiu 2,08%.
Os investidores mostraram preocupação com os níveis de valorização dessas gigantes e o gasto maciço para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), inquietações "que não são novas, mas que não param de crescer", disse à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com.
Os resultados do Palantir "inicialmente reforçaram o otimismo relacionado às perspectivas da IA", disse Jose Torres, da Interactive Brokers. Embora a ação tenha subido hoje 6,84%, aos 157,88 dólares, "parece que os investidores precisam de desempenhos espetaculares para impulsionar as ações relacionadas com a IA", acrescentou.
Nos próximos dias, serão divulgados os resultados de AMD, Alphabet (matriz da Google) e Amazon, que vão servir como novas provas para o mercado.
Na área não tecnológica, a rede americana de hipermercados Walmart superou pela primeira vez em sua história a barreira do US$ 1 trilhão de capitalização na bolsa.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
tmc/rl/lb/ad/lb/cjc/mvv-lb