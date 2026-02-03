Wall Street recua, puxada por empresas de tecnologia

Wall Street fechou em baixa nesta terça-feira (3), puxada por vendas de empresas do setor tecnológico, apesar da boa percepção dos resultados do grupo de análises de dados Palantir.

O Dow Jones caiu 0,34%, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 1,43% e o ampliado S&P 500 perdeu 0,84%.

As empresas líderes do setor tecnológico foram particularmente impactadas: a Nvidia fechou em queda de 2,84%, enquanto a Microsoft recuou 2,87% e a Meta caiu 2,08%.

Os investidores mostraram preocupação com os níveis de valorização dessas gigantes e o gasto maciço para o desenvolvimento da inteligência artificial (IA), inquietações "que não são novas, mas que não param de crescer", disse à AFP Patrick O'Hare, da Briefing.com.

Os resultados do Palantir "inicialmente reforçaram o otimismo relacionado às perspectivas da IA", disse Jose Torres, da Interactive Brokers. Embora a ação tenha subido hoje 6,84%, aos 157,88 dólares, "parece que os investidores precisam de desempenhos espetaculares para impulsionar as ações relacionadas com a IA", acrescentou.

Nos próximos dias, serão divulgados os resultados de AMD, Alphabet (matriz da Google) e Amazon, que vão servir como novas provas para o mercado.

Na área não tecnológica, a rede americana de hipermercados Walmart superou pela primeira vez em sua história a barreira do US$ 1 trilhão de capitalização na bolsa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

tmc/rl/lb/ad/lb/cjc/mvv-lb