Barcelona vence Albacete e avança à semifinal da Copa do Rei
O Barcelona garantiu vaga na semifinal da Copa do Rei nesta terça-feira (3), ao vencer por 2 a 1 o Albacete (2ª divisão), que nas fases anteriores havia eliminado Celta de Vigo e Real Madrid.
Lamine Yamal abriu o placar aos 39 minutos no estádio Carlos Belmonte com um chute colocado que o goleiro Raúl Lizoain não conseguiu alcançar e Ronald Araújo ampliou para o Barça no segundo tempo (56') marcando de cabeça após uma cobrança de escanteio de Marcus Rashford.
O zagueiro Javi Moreno (87') diminuiu para o Albacete nos minutos finais, mas não foi o suficiente para evitar a vitória 'blaugrana', apesar da pressão do time da casa, que deu trabalho ao goleiro Joan García.
O Barcelona chegou às quartas de final da Copa do Rei sem grandes dificuldades, depois de vencer Deportivo Guadalajara (3ª divisão) Racing Santander (2ª divisão), em ambos os casos pelo placar de 2 a 0.
O técnico Hansi Flick começou com Jules Koundé no banco de reservas, juntamente com Pau Cubarsí, Alejandro Baldé e Fermín López, que haviam sido titulares nos últimos jogos, a fim de administrar a parte física dos jogadores visando as próximas competições: Campeonato Espanhol, que o Barça lidera, Liga dos Campeões e Copa do Rei.
