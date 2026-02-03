Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Barcelona vence Albacete e avança à semifinal da Copa do Rei

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/02/2026 19:26

compartilhe

SIGA

O Barcelona garantiu vaga na semifinal da Copa do Rei nesta terça-feira (3), ao vencer por 2 a 1 o Albacete (2ª divisão), que nas fases anteriores havia eliminado Celta de Vigo e Real Madrid.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Lamine Yamal abriu o placar aos 39 minutos no estádio Carlos Belmonte com um chute colocado que o goleiro Raúl Lizoain não conseguiu alcançar e Ronald Araújo ampliou para o Barça no segundo tempo (56') marcando de cabeça após uma cobrança de escanteio de Marcus Rashford.

O zagueiro Javi Moreno (87') diminuiu para o Albacete nos minutos finais, mas não foi o suficiente para evitar a vitória 'blaugrana', apesar da pressão do time da casa, que deu trabalho ao goleiro Joan García.

O Barcelona chegou às quartas de final da Copa do Rei sem grandes dificuldades, depois de vencer Deportivo Guadalajara (3ª divisão) Racing Santander (2ª divisão), em ambos os casos pelo placar de 2 a 0.

O técnico Hansi Flick começou com Jules Koundé no banco de reservas, juntamente com Pau Cubarsí, Alejandro Baldé e Fermín López, que haviam sido titulares nos últimos jogos, a fim de administrar a parte física dos jogadores visando as próximas competições: Campeonato Espanhol, que o Barça lidera, Liga dos Campeões e Copa do Rei.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rsc/iga/cb/aam

Tópicos relacionados:

copa esp fbl rey

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay