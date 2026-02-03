Milan vence Bologna (3-0) e diminui distância em relação à líder Inter na Serie A

O Milan diminuiu para cinco pontos a diferença em relação ao líder da Serie A, a Inter de Milão, após a convincente vitória fora de casa por 3 a 0 sobre o Bologna, nesta terça-feira (3), no encerramento da 23ª rodada do campeonato italiano.

Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku, de pênalti, encaminharam o triunfo no primeiro tempo, enquanto o meio-campista francês Adrien Rabiot marcou o terceiro gol na segunda etapa.

Esses três pontos consolidam a segunda posição dos 'rossoneri' sob o comando do técnico Massimiliano Allegri, deixando a equipe cinco pontos atrás da Inter e quatro pontos à frente do Napoli (3º colocado).

Esta foi a segunda partida consecutiva do Milan fora do seu estádio San Siro, que está sendo preparado para sediar a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina.

O Bologna, comandado pelo técnico Vincenzo Italiano, permanece no meio da tabela, longe das posições que classificam para as competições europeias.

--- Resultados da 23ª rodada do Campeonato Italiano:

Sexta-feira, 30 de janeiro

Lazio - Genoa 3 - 2

Sábado, 31 de janeiro

Pisa - Sassuolo 1 - 3

Napoli - Fiorentina 2 - 1

Cagliari - Hellas Verona 4 - 0

Domingo, 1º de fevereiro

Torino - Lecce 1 - 0

Como - Atalanta 0 - 0

Cremonese - Inter 0 - 2

Parma - Juventus 1 - 4

Segunda-feira, 2 de fevereiro

Udinese - Roma 1 - 0

Terça-feira, 3 de fevereiro

Bologna - Milan 0 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 55 23 18 1 4 52 19 33

2. Milan 50 23 14 8 1 38 17 21

3. Napoli 46 23 14 4 5 33 21 12

4. Juventus 45 23 13 6 4 39 18 21

5. Roma 43 23 14 1 8 27 14 13

6. Como 41 23 11 8 4 37 16 21

7. Atalanta 36 23 9 9 5 30 20 10

8. Lazio 32 23 8 8 7 24 21 3

9. Udinese 32 23 9 5 9 26 34 -8

10. Bologna 30 23 8 6 9 32 30 2

11. Sassuolo 29 23 8 5 10 27 29 -2

12. Cagliari 28 23 7 7 9 28 31 -3

13. Torino 26 23 7 5 11 22 40 -18

14. Genoa 23 23 5 8 10 27 34 -7

15. Cremonese 23 23 5 8 10 20 31 -11

16. Parma 23 23 5 8 10 15 30 -15

17. Lecce 18 23 4 6 13 13 30 -17

18. Fiorentina 17 23 3 8 12 25 36 -11

19. Pisa 14 23 1 11 11 19 40 -21

20. Hellas Verona 14 23 2 8 13 18 41 -23

