Trump promulga lei que põe fim a 'shutdown' do governo nos EUA
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, promulgou nesta terça-feira (3) uma lei que encerra quase quatro dias de paralisação parcial do governo federal.
Isso representa "uma grande vitória para o povo americano", comemorou Trump na Casa Branca, ao sancionar o texto aprovado pela Câmara dos Representantes.
A lei de financiamento encerra oficialmente a paralisação orçamentária vigente desde o sábado, em meio a desacordos entre republicanos e democratas sobre o financiamento da polícia de imigração (ICE, na sigla em inglês), depois que dois manifestantes morreram pelas mãos de agentes federais em Minneapolis (Minnesota).
