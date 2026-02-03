Assine
Petróleo fecha em alta por tensões no Irã

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/02/2026 19:02

As cotações do petróleo subiram nesta terça-feira (3), depois da queda do dia anterior, com os operadores atentos às tensões no Irã, após o ataque a um petroleiro americano em frente ao litoral do país asiático.

"O mercado é muito sensível à evolução da situação no Irã", com um prêmio de risco "que pode aumentar ou diminuir dependendo das notícias", disse à AFP John Kulduff, da Again Capital.

Um porta-voz militar disse nesta terça-feira que duas embarcações iranianas armadas e um drone se aproximaram "a grande velocidade" de um petroleiro americano que navegava pelo Estreito de Ormuz "e ameaçaram abordá-lo e se apoderar dele".

Um contratorpedeiro americano foi deslocado para ajudar o petroleiro, com apoio da força aérea.

A passagem marítima é essencial para o trânsito mundial de petróleo e gás natural liquefeito.

Depois de uma primeira metade de sessão sem contratempos, o preço do barril de tipo Brent para entrega em abril fechou em alta de 1,57%, até 67,33 dólares.

Seu equivalente no mercado americano, o barril de tipo West Texas Intermediate (WTI), cujos contratos vencem em março, subiu 1,72%, para 63,21 dólares.

