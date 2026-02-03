Trump não está surpreso com ataques russos à Ucrânia, segundo porta-voz

O presidente americano Donald Trump não ficou surpreso com a onda de ataques lançados pela Rússia contra a Ucrânia, declarou nesta terça-feira (3) a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, às vésperas de negociações que buscam uma saída para quase quatro anos de guerra.

Nesta terça-feira, Kiev acusou Moscou de ter lançado o ataque "mais potente" deste ano contra suas já prejudicadas instalações energéticas, que deixou centenas de milhares de pessoas sem aquecimento sob um frio extremo.

"Conversei com o presidente esta manhã e sua reação, tristemente, é a de não estar surpreso", disse Leavitt à imprensa.

"Estes são dois países que estão comprometidos em uma guerra muito brutal por vários anos, uma guerra que jamais teria começado se o presidente [Donald Trump] tivesse seguido no cargo", disse.

Trump responsabiliza seu antecessor, o democrata Joe Biden, pela invasão russa da Ucrânia em 2022, afirmando que o presidente russo Vladimir Putin não teria iniciado o conflito se estivesse no poder.

O mandatário republicano anunciou na última quinta-feira que Putin tinha aceitado pausar os ataques contra Kiev durante uma semana devido a uma onda de frio.

