"Mbappé não precisa correr 11 km por jogo", diz Deschamps

O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, afirmou nesta terça-feira (3) que não espera que o capitão Kylian Mbappé desperdice energia além do necessário.

Durante um evento para a imprensa em Laval, na França, o treinador foi questionado se o craque do Real Madrid é o único que não corre muito pela seleção, ao que Deschamps respondeu ironicamente: "É o caso do goleiro".

"Essa é a sua análise. Eu não vejo as coisas dessa forma, embora alguns jogadores possam correr menos do que outros. Se você quer que ele corra no mínimo 11 quilômetros por partida, esqueça. Ele não vai fazer isso", acrescentou o treinador.

Mbappé, de 27 anos, faz "muito mais corridas de alta intensidade", esclareceu o auxiliar técnico de Deschamps, Guy Stéphan.

"Você pode gostar do Kylian, pode não gostar dele, mas os jovens o adoram", disse o treinador francês. "Posso garantir que, pela maneira como ele se comporta na seleção, ele age como um capitão".

Os 'Bleus' terminaram as Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá invictos, com cinco vitórias e um empate.

A França estará no Grupo I do Mundial, ao lado de Noruega, Senegal e uma seleção vinda da repescagem intercontinental.

