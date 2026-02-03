Futebol nos Jogos de Los Angeles 2028 se estenderá da Califórnia a Nova York

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028 anunciaram nesta terça-feira (3) seis locais adicionais para o torneio de futebol, que será disputado em diversas cidades dos Estados Unidos, incluindo Nova York.

O icônico estádio Rose Bowl, em Pasadena, nos arredores de Los Angeles, continua sendo o local previsto para as fases finais e as partidas valendo a medalha de ouro dos torneios masculino e feminino, que serão realizadas nos dias 28 e 29 de julho de 2028.

A fase de grupos e as primeiras rodadas eliminatórias também serão disputadas em outros seis estádios, todos pertencentes a times da Major League Soccer (MLS), informou o comitê organizador nesta terça.

O cronograma foi elaborado de forma que a competição avance gradualmente da Costa Leste para a Costa Oeste, a fim de minimizar as viagens das equipes.

Um desses locais é o New York Stadium, que ainda está em construção. A futura casa do New York City FC, franquia que faz parte do City Football Group, juntamente com o Manchester City, tem previsão de estar concluída em 2027.

Os estádios do Columbus Crew (Ohio), Nashville SC (Tennessee), St. Louis City (Missouri), San Jose Earthquakes (Califórnia) e San Diego FC (Califórnia) também sediarão partidas durante os Jogos de Los Angeles, que contarão com 12 seleções masculinas e 16 femininas.

"Levar a fase de grupos e algumas partidas eliminatórias para estádios em diferentes cidades dos Estados Unidos significa que mais torcedores poderão testemunhar este evento global e vivenciar o espírito olímpico em primeira mão", explicou Shana Ferguson, diretora de esportes e eventos dos Jogos de Los Angeles 2028.

