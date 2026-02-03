Assine
Internacional

Netanyahu diz a enviado dos EUA que Autoridade Palestina será excluída da gestão de Gaza

03/02/2026 16:32

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ao enviado do governo americano Steve Witkoff, nesta terça-feira (3), que a Autoridade Palestina, que governa de forma limitada a Cisjordânia ocupada, não fará parte do comitê que administrará a Faixa de Gaza no pós-guerra. 

"O primeiro-ministro esclareceu que a Autoridade Palestina não participará da administração da Faixa de nenhuma maneira", declarou o gabinete de Netanyahu em um comunicado após a reunião em Jerusalém.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel palestinos

