Netanyahu diz a enviado dos EUA que Autoridade Palestina será excluída da gestão de Gaza

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ao enviado do governo americano Steve Witkoff, nesta terça-feira (3), que a Autoridade Palestina, que governa de forma limitada a Cisjordânia ocupada, não fará parte do comitê que administrará a Faixa de Gaza no pós-guerra.

"O primeiro-ministro esclareceu que a Autoridade Palestina não participará da administração da Faixa de nenhuma maneira", declarou o gabinete de Netanyahu em um comunicado após a reunião em Jerusalém.

