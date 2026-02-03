Bill e Hillary Clinton vão depor no fim de fevereiro ao Congresso por caso Epstein
Bill e Hillary Clinton vão depor em separado no fim de fevereiro perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos que investiga o caso do falecido financista e criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, anunciou o painel nesta terça-feira (3).
Hillary, ex-chefe da diplomacia americana, deporá em 26 de fevereiro, enquanto o ex-presidente Bill Clinton (1993-2001) dará seu testemunho no dia 27, informou a Comissão em um comunicado.
O painel quer ouvir Bill Clinton sobre seus vínculos com Epstein, e Hillary Clinton pelo que ela possa saber sobre a relação entre seu marido e o financista, que se matou na prisão em 2019.
