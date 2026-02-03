Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Bill e Hillary Clinton vão depor no fim de fevereiro ao Congresso por caso Epstein

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/02/2026 16:21

compartilhe

SIGA

Bill e Hillary Clinton vão depor em separado no fim de fevereiro perante uma comissão do Congresso dos Estados Unidos que investiga o caso do falecido financista e criminoso sexual americano Jeffrey Epstein, anunciou o painel nesta terça-feira (3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Hillary, ex-chefe da diplomacia americana, deporá em 26 de fevereiro, enquanto o ex-presidente Bill Clinton (1993-2001) dará seu testemunho no dia 27, informou a Comissão em um comunicado.

O painel quer ouvir Bill Clinton sobre seus vínculos com Epstein, e Hillary Clinton pelo que ela possa saber sobre a relação entre seu marido e o financista, que se matou na prisão em 2019.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

rle/eml/nn/cjc/dga/mvv/yr

Tópicos relacionados:

eua justica parlamento politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay