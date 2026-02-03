Técnico da seleção da Alemanha lamenta nova lesão de Ter Stegen

"É realmente muito cruel", afirmou nesta terça-feira (3) o técnico da seleção da Alemanha, Julian Nagelsmann, sobre a nova lesão do goleiro Marc-André ter Stegen, que compromete sua participação na Copa do Mundo de 2026.

"Marc tinha acabado de voltar a estava indo muito bem. Ficamos muito felizes com seu retorno à seleção. Agora, só uma coisa importa: recuperar a saúde, com calma e sem pressão. Estamos todos com ele", declarou Nagelsmann à agência alemã SID, filial da AFP.

O goleiro sofreu uma lesão na coxa esquerda na derrota do Girona para o Oviedo (1 a 0) no sábado, pelo Campeonato Espanhol, e não poderá defender a Alemanha nos amistosos contra Suíça (Basileia) e Gana (Stuttgart), nos dias 27 e 30 de março, respectivamente, os dois últimos jogos da 'Mannschaft' antes do anúncio da lista de convocados para o Mundial deste ano.

"Agora temos que ficar sem ele novamente. Mas para Marc, pessoalmente, é um revés que o afeta ainda mais", acrescentou Nagelsmann.

A duração exata de seu afastamento continua incerta. "O jogador será submetido a novos exames médicos para confirmar o diagnóstico e estabelecer um prognóstico", declarou o Girona em um comunicado nesta segunda-feira.

Após duas temporadas marcadas por lesões graves, Ter Stegen perdeu espaço e passou a ser considerado o terceiro goleiro no Barcelona, atrás de Joan Garcia e Wojciech Szczesny.

Em janeiro, ele acertou sua saída do Barça por empréstimo ao Girona para ter mais minutos em campo até a Copa do Mundo, que será disputada de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México.

Reserva de Manuel Neuer durante muitos anos, Ter Stegen passou a ser o favorito de Nagelsmann para assumir a camisa 1 da Alemanha desde que o goleiro do Bayern de Munique se aposentou da seleção, após a Eurocopa de 2024.

Sem Ter Stegen, Oliver Baumann, do Hoffenheim, se tornou titular, enquanto ainda há vozes no país pedindo o retorno de Neuer.

