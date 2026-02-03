Assine
Alemanha tem a maior proporção de trabalhadores com mais de 55 anos da UE

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/02/2026 15:45

Quase 25% dos trabalhadores na Alemanha têm entre 55 e 64 anos, a maior porcentagem de todos os países da União Europeia, segundo dados oficiais publicados nesta terça-feira (3).

Aproximadamente 9,8 milhões de pessoas, dos 40,9 milhões que integram a população ocupada na maior economia da Europa, encontravam-se neste grupo etário em 2024, segundo o instituto de estatística Destatis. Este número é comparado à média da UE de cerca de 20%. 

"Uma razão-chave para a elevada proporção de trabalhadores mais velhos na Alemanha é que a população está envelhecendo", assinalou o Destatis em um comunicado.

O órgão também destacou que, na Alemanha, as pessoas se aposentam mais tarde, uma vez que a idade legal para solicitar a aposentadoria está gradualmente aumentando para 67 anos até 2029.

A idade média de aposentadoria para mulheres e homens foi de 64,7 anos em 2024, frente a 63 anos para as mulheres e 63,1 para os homens 20 anos antes, detalhou. 

Os especialistas consideram crucial que os alemães trabalhem por mais tempo à medida que a população envelhece. No entanto, a Bagso, federação de associações que promovem os direitos dos idosos no país, afirmou que ainda se faz muito pouco para incentivar as pessoas mais velhas a ingressarem no mercado de trabalho. 

"Durante décadas, as empresas investiram muito pouco na formação contínua deste grupo", afirmou a presidente da entidade, Regina Goerner.

