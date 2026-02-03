Assine
Economia russa desacelerou e cresceu 1% em 2025, anuncia Putin

03/02/2026 14:59

A economia da Rússia cresceu 1% em 2025, anunciou o presidente Vladimir Putin nesta terça-feira (3), uma desaceleração em relação à expansão de 4,3% registrada em 2024. 

"Gostaria de salientar que o PIB da Rússia cresceu 1% no ano passado. Este número é inferior à dinâmica observada anteriormente, como bem sabemos: em 2023 e 2024, o crescimento foi de 4,1% e 4,3%, respectivamente", declarou Putin em uma reunião do governo.

