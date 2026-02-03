Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Kirsty Coventry demarca caminho do COI: mais esporte, menos política

Publicidade
Carregando...
CF
Coralie FEBVRE
CF
Coralie FEBVRE
Repórter
03/02/2026 14:46

compartilhe

SIGA

A presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, pediu aos membros da instituição nesta terça-feira (3) que se concentrem no esporte para preservar a neutralidade política dos Jogos Olímpicos, três dias antes da abertura da edição de inverno em Milão-Cortina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os Jogos Olímpicos e os valores que eles representam são o nosso bem mais valioso", declarou Coventry durante a abertura da 145ª sessão do COI.

Havia grande expectativa sobre seu discurso, visto que, ao assumir o cargo em junho do ano passado, a ex-nadadora zimbabuana lançou um amplo processo de consulta em todos os níveis para definir os rumos do movimento olímpico, sem revelar, por enquanto, suas próprias propostas.

Sob o mandato de seu antecessor, o alemão Thomas Bach, o COI expandiu seu escopo de atuação, consolidando-se como líder de todo o movimento esportivo, abordando temas como impacto ambiental, direitos humanos, integridade das competições e o combate à violência no esporte.

"Ao longo da campanha e em muitas das nossas conversas desde então, ouvi a mesma mensagem de muitos de vocês: vamos nos concentrar na nossa missão principal. Somos uma organização esportiva", declarou Coventry aos cerca de cem membros da organização.

- O retorno da Rússia -

"Entendemos a política e sabemos que não atuamos isoladamente. Mas nosso campo de atuação é o esporte. Isso significa preservar a neutralidade do esporte, um espaço no qual todo atleta possa competir sem ser prejudicado pela política", acrescentou.

Coventry ainda não colocou essas ideias em prática, pois, por enquanto, manteve a política de Thomas Bach em relação, por exemplo, aos atletas russos: devido ao conflito na Ucrânia, apenas 13 poderão competir nos Jogos de Milão-Cortina, que começam na próxima sexta-feira (6), sob bandeira neutra e em provas individuais.

Mas o COI, assim como a Fifa e a Uefa no futebol, também se manteve à margem de outros conflitos, recusando-se, por exemplo, a discutir a situação dos atletas israelenses durante a ofensiva em Gaza.

Essa postura gerou críticas e acusações de duplo padrão no tratamento das questões políticas por parte do COI.

Outra questão sobre a qual se espera que Coventry se posicione é a participação de atletas transgênero e intersexuais em competições femininas.

- Fim da dualidade verão-inverno -

Nesta terça-feira, Coventry limitou-se a lançar mensagens genéricas, sem abordar essas questões: "Devemos garantir que os Jogos continuem a inspirar jovens em todo o mundo, refletindo seus valores. Isso significa encontrar o equilíbrio certo entre tradição e inovação".

As primeiras conclusões dos grupos de trabalho devem ser apresentadas na quarta-feira, segundo dia da sessão do COI.

Uma das medidas previstas é a eliminação da fronteira entre os esportes de inverno e de verão, com a incorporação, por exemplo, de modalidades como ciclocrosse, gravel e trail running no programa dos Jogos de 2030 nos Alpes Franceses.

"Teremos que tomar decisões e ter conversas difíceis, faz parte da mudança. Nem todos vão concordar em todas as questões, e isso é normal", alertou Coventry.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

cfe/pga/cto/mcd/avl/ahg/cb/yr

Tópicos relacionados:

2026 coi conflito cortina diplomacia invierno milao mulheres oly russia ucrania

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay