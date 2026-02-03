Oficial muçulmana assumirá como porta-voz em árabe do Exército de Israel, segundo fonte militar
compartilheSIGA
O Exército de Israel designará como próxima porta-voz em árabe a major Ella Waweya, uma oficial de confissão muçulmana conhecida como "Capitã Ella", informou uma fonte militar nesta terça-feira (3).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Ter um porta-voz em árabe é muito importante para a população palestina e do Líbano quando Israel lança ofensivas militares, e muitos libaneses mantêm ativadas as notificações do perfil do atual porta-voz, o coronel Avichay Adraee, já que seus alertas costumam anunciar um ataque iminente.
Waweya, uma major de 36 anos, nasceu em Qalansawe, uma cidade árabe no centro de Israel, e alistou-se como voluntária no Exército aos 24 anos, apesar de o recrutamento não ser obrigatório para a população árabe.
Em Israel, 20% da população é composta por palestinos ou seus descendentes que permaneceram no território após a fundação do Estado, em 1948.
"Atualmente, ela é a mulher muçulmana de mais alta patente nas Forças de Defesa de Israel", afirmou a fonte militar, acrescentando que Waweya em breve será promovida ao posto de tenente-coronel.
Como adjunta de Adraee, ela era conhecida na internet como "capitã Ella", já que mantém um perfil muito ativo nas redes sociais, com publicações em hebraico e em árabe e centenas de milhares de assinantes.
"Quando criança, ela assistia aos meios de comunicação árabes e, por curiosidade, descobriu a narrativa israelense e sionista", afirmou a fonte.
Os vídeos e publicações de Adraee passaram a atrair atenção desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023, seguida do começo das hostilidades entre Israel e o Hezbollah, no Líbano.
Durante ambos os conflitos, Adraee emitiu alertas oficiais de evacuação militar direcionados à população local antes dos bombardeios israelenses.
Adraee, que é judeu, foi ocasionalmente alvo de zombarias por seu sotaque nesse idioma.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
yif-lba/jd/dcp/an/mb/lm/aa