Oficial muçulmana assumirá como porta-voz em árabe do Exército de Israel, segundo fonte militar

O Exército de Israel designará como próxima porta-voz em árabe a major Ella Waweya, uma oficial de confissão muçulmana conhecida como "Capitã Ella", informou uma fonte militar nesta terça-feira (3).

Ter um porta-voz em árabe é muito importante para a população palestina e do Líbano quando Israel lança ofensivas militares, e muitos libaneses mantêm ativadas as notificações do perfil do atual porta-voz, o coronel Avichay Adraee, já que seus alertas costumam anunciar um ataque iminente.

Waweya, uma major de 36 anos, nasceu em Qalansawe, uma cidade árabe no centro de Israel, e alistou-se como voluntária no Exército aos 24 anos, apesar de o recrutamento não ser obrigatório para a população árabe.

Em Israel, 20% da população é composta por palestinos ou seus descendentes que permaneceram no território após a fundação do Estado, em 1948.

"Atualmente, ela é a mulher muçulmana de mais alta patente nas Forças de Defesa de Israel", afirmou a fonte militar, acrescentando que Waweya em breve será promovida ao posto de tenente-coronel.

Como adjunta de Adraee, ela era conhecida na internet como "capitã Ella", já que mantém um perfil muito ativo nas redes sociais, com publicações em hebraico e em árabe e centenas de milhares de assinantes.

"Quando criança, ela assistia aos meios de comunicação árabes e, por curiosidade, descobriu a narrativa israelense e sionista", afirmou a fonte.

Os vídeos e publicações de Adraee passaram a atrair atenção desde o início da guerra em Gaza, em 7 de outubro de 2023, seguida do começo das hostilidades entre Israel e o Hezbollah, no Líbano.

Durante ambos os conflitos, Adraee emitiu alertas oficiais de evacuação militar direcionados à população local antes dos bombardeios israelenses.

Adraee, que é judeu, foi ocasionalmente alvo de zombarias por seu sotaque nesse idioma.

