Cuba registra recorde de temperatura mínima de 0 ºC
compartilheSIGA
Cuba registrou uma temperatura mínima recorde de 0°C na madrugada desta terça-feira (3) na província de Matanzas, perto de Havana, segundo seu Instituto de Meteorologia.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A estação meteorológica de Indio Hatuey, em Matanzas, "registrou uma temperatura de 0 grau Celsius, atingindo o ponto de congelamento pela primeira vez no território cubano e estabelecendo um novo recorde nacional" para temperatura mínima, afirmou o Instituto (Insmet) em sua página no Facebook.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
rd/nn/aa