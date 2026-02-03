Cuba registra recorde de temperatura mínima de 0 ºC

Cuba registrou uma temperatura mínima recorde de 0°C na madrugada desta terça-feira (3) na província de Matanzas, perto de Havana, segundo seu Instituto de Meteorologia.

A estação meteorológica de Indio Hatuey, em Matanzas, "registrou uma temperatura de 0 grau Celsius, atingindo o ponto de congelamento pela primeira vez no território cubano e estabelecendo um novo recorde nacional" para temperatura mínima, afirmou o Instituto (Insmet) em sua página no Facebook.

