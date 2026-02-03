Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Otan começa planejamento de defesa do Ártico, anuncia porta-voz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/02/2026 14:02

compartilhe

SIGA

O planejamento militar para reforçar a segurança no Ártico já está em andamento, anunciou, nesta terça-feira (3), um porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Já está em curso o planejamento de uma atividade de vigilância reforçada da Otan, denominada Arctic Sentry (Sentinela do Ártico)", declarou Martin O'Donnell, porta-voz do Quartel-General Supremo das Potências Aliadas na Europa.

"Esta atividade fortalecerá ainda mais a posição da Otan no Ártico e no Grande Norte", acrescentou, sem fornecer mais detalhes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

ma/del/ec/erl/mb/an/rm

Tópicos relacionados:

artico defesa eua groenlandia otan politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay