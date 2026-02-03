Otan começa planejamento de defesa do Ártico, anuncia porta-voz

O planejamento militar para reforçar a segurança no Ártico já está em andamento, anunciou, nesta terça-feira (3), um porta-voz da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

"Já está em curso o planejamento de uma atividade de vigilância reforçada da Otan, denominada Arctic Sentry (Sentinela do Ártico)", declarou Martin O'Donnell, porta-voz do Quartel-General Supremo das Potências Aliadas na Europa.

"Esta atividade fortalecerá ainda mais a posição da Otan no Ártico e no Grande Norte", acrescentou, sem fornecer mais detalhes.

