Enviado dos EUA, Steve Witkoff, reúne-se com Netanyahu em Jerusalém

O enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, reuniu-se nesta terça-feira (3) com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, em Jerusalém, anunciou um funcionário israelense, um dia após a reabertura parcial da passagem fronteiriça de Rafah entre a Faixa de Gaza e o Egito.

Esta nova visita do enviado do presidente americano, Donald Trump, ocorre antes das negociações previstas para esta semana entre Estados Unidos e Irã, inimigo declarado de Israel.

Uma fonte árabe a par dessas negociações indicou à AFP que “provavelmente” acontecerão na Turquia na sexta-feira. Egito, Catar, Omã e Turquia atuam como intermediários.

A visita de Steve Witkoff é a segunda a Israel em cerca de dez dias.

A imprensa israelense informou que o enviado americano, que viajou em 24 de janeiro acompanhado pelo genro do presidente americano, Jared Kushner, havia pressionado Israel a reabrir rapidamente a passagem de Rafah.

O funcionário israelense que confirmou nesta terça-feira à AFP o encontro com Netanyahu não forneceu mais detalhes.

