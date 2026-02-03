Walt Disney nomeia Josh D'Amaro como seu próximo CEO

A gigante do entretenimento Walt Disney Company anunciou, nesta terça-feira (3), que Josh D'Amaro, atual chefe da divisão de parques, substituirá o histórico CEO do grupo Bob Iger, que deixará o cargo em março.

D'Amaro, de 54 anos, assumirá as rédeas em 18 de março após uma votação unânime do conselho, informou a empresa em um comunicado. Ele sucederá Iger, que liderou a Disney por quase duas décadas, em dois períodos distintos.

"Josh D'Amaro possui esta rara combinação de liderança inspiradora e inovação, um senso aguçado para detectar oportunidades de crescimento estratégico e uma profunda paixão pela marca Disney", disse o presidente do conselho, James Gorman.

Com 28 anos de trabalho na Disney, D'Amaro supervisiona o négocio mais importante da empresa, que gerou 36 bilhões de dólares (189,2 bilhões de reais) no ano fiscal de 2025 e empregou 185 mil pessoas com seus 12 parques de atrações e 57 hotéis em todo o mundo.

Iger, de 75 anos, elogiou que D'Amaro possui uma "apreciação instintiva da marca Disney e um profundo entendimento do que conecta com nossos públicos".

Sob a liderança de Iger, a Disney adquiriu a Pixar, Marvel, Lucasfilm e 21st Century Fox. Também abriu seu primeiro parque temático na China —o Shanghai Disney Resort— e lançou os serviços de streaming Disney+ e ESPN+.

Iger será assessor até dezembro de 2026 e depois se aposentará da empresa.

O grupo de entretenimento divulgou, na segunda-feira (2), resultados que superaram as expectativas do mercado para o primeiro trimestre do seu ano fiscal (encerrado em dezembro), em particular devido ao dinamismo dos seus parques de atrações e cruzeiros.

