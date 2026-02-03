Waymo capta 16 bilhões de dólares para expandir táxis autônomos

A startup dos robotáxis Waymo, subsidiária da Alphabet (Google), afirmou na segunda-feira (2) que captou 16 bilhões de dólares (R$ 84,13 bilhões) em uma rodada de financiamento que avaliou a empresa de veículos autônomos em 126 bilhões de dólares (R$ 662,52 bilhões).

Os codiretores-executivos da Waymo, Tekedra Mawakana e Dmitri Dolgov, classificaram o investimento maciço como um sinal de que chegou a era da mobilidade autônoma em larga escala.

"Essa injeção de capital garantirá que estejamos posicionados para avançar com uma velocidade sem precedentes, ao mesmo tempo em que mantemos nossos padrões de segurança líderes do setor", afirmaram Dolgov e Mawakana em uma publicação da empresa.

Eles acrescentaram que o foco da Waymo neste ano é expandir o serviço de táxis robóticos pelos Estados Unidos e em nível internacional.

A Alphabet teve participação significativa na rodada de investimento liderada pela Dragoneer Investment Group, ao lado de gigantes do capital de risco do Vale do Silício, como Andreessen Horowitz e Sequoia Capital.

A empresa teve de prestar esclarecimentos no fim de janeiro após uma colisão com uma criança, que ficou levemente ferida, em Los Angeles.

Segundo a companhia, seu veículo realizou uma frenagem de emergência diante da entrada repentina da criança na via, "reduzindo a velocidade de aproximadamente 27 km/h para menos de 10 km/h" no momento do contato.

Concorrentes como a Uber também buscam avançar rapidamente. A gigante do transporte por aplicativo revelou no mês passado o robotáxi Lucid e pretende colocar uma frota deles em operação em San Francisco ainda neste ano.

