França acusa 10 homens por drogar e estuprar menino de 5 anos

AFP
AFP
03/02/2026 10:32

A Justiça francesa indiciou 10 homens entre 29 e 50 anos no âmbito de uma investigação pelo suposto estupro de um menino de cinco anos, após ter sido drogado, informou o Ministério Público nesta terça-feira (3). 

A investigação começou em 15 de fevereiro de 2025, após a denúncia de uma festa "chemsex" — consumo de drogas com fins sexuais — na noite anterior em Lille, no norte da França, segundo a Promotoria local. 

O pai do menino "o colocou em contato com homens adultos" nessa noite, quando sofreu "violência sexual qualificada pelo uso de substâncias químicas", indicou o Ministério Público em comunicado. 

A investigação abrange fatos cometidos entre novembro de 2024 e aquela noite, que incluem "estupro e agressão sexual com administração de uma substância à vítima, sem seu conhecimento, para reduzir seu discernimento ou o controle de seus atos". 

Dez homens foram indiciados, em data não especificada. 

O jornal local Dernières Nouvelles d’Alsace informou que pelo menos um deles não foi acusado por participar da agressão, mas por receber um vídeo e não denunciar às autoridades. 

Um dos principais suspeitos se suicidou enquanto estava em prisão preventiva em junho do ano passado, informou a Promotoria, sem fornecer mais detalhes sobre a sua identidade. 

O pai do menino foi indiciado por "agressão sexual incestuosa" e "participação em estupros e agressões sexuais qualificadas em prejuízo de seu filho", segundo a fonte. 

O menino está aos cuidados da mãe, de quem o pai havia se separado antes da alegada agressão, acrescentou.

