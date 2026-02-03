França acusa 10 homens por drogar e estuprar menino de 5 anos

A Justiça francesa indiciou 10 homens entre 29 e 50 anos no âmbito de uma investigação pelo suposto estupro de um menino de cinco anos, após ter sido drogado, informou o Ministério Público nesta terça-feira (3).

A investigação começou em 15 de fevereiro de 2025, após a denúncia de uma festa "chemsex" — consumo de drogas com fins sexuais — na noite anterior em Lille, no norte da França, segundo a Promotoria local.

O pai do menino "o colocou em contato com homens adultos" nessa noite, quando sofreu "violência sexual qualificada pelo uso de substâncias químicas", indicou o Ministério Público em comunicado.

A investigação abrange fatos cometidos entre novembro de 2024 e aquela noite, que incluem "estupro e agressão sexual com administração de uma substância à vítima, sem seu conhecimento, para reduzir seu discernimento ou o controle de seus atos".

Dez homens foram indiciados, em data não especificada.

O jornal local Dernières Nouvelles d’Alsace informou que pelo menos um deles não foi acusado por participar da agressão, mas por receber um vídeo e não denunciar às autoridades.

Um dos principais suspeitos se suicidou enquanto estava em prisão preventiva em junho do ano passado, informou a Promotoria, sem fornecer mais detalhes sobre a sua identidade.

O pai do menino foi indiciado por "agressão sexual incestuosa" e "participação em estupros e agressões sexuais qualificadas em prejuízo de seu filho", segundo a fonte.

O menino está aos cuidados da mãe, de quem o pai havia se separado antes da alegada agressão, acrescentou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

zl/ah-tjc/ahg/jc/fp