Rússia alerta sobre conjuntura perigosa após fim de acordo nuclear com EUA

Moscou alertou nesta terça-feira (3) que o mundo caminha para uma conjuntura "perigosa", já que o último tratado nuclear entre Estados Unidos e Rússia deve expirar nesta semana.

Conhecido como Novo START, o último tratado de limitação de armamento nuclear em vigor entre Washington e Moscou deve expirar na quinta-feira (5), e com isso cairão as restrições às duas principais potências atômicas.

"Em poucos dias, o mundo estará numa posição mais perigosa do que nunca", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.

O governo russo apresentou a proposta de uma prorrogação de um ano do tratado, mas Peskov destacou: "Ainda não recebemos resposta dos americanos à iniciativa".

Se o tratado não for prorrogado, as duas principais potências nucleares do mundo "ficariam sem um documento fundamental que limite e controle os arsenais", acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse em setembro que uma prorrogação do acordo Novo START "soa como uma boa ideia", mas pouco mudou desde então.

O Novo START inclui um mecanismo de supervisão e foi assinado em 2010 pelo então presidente russo Dmitri Medvedev e por seu homólogo americano Barack Obama.

O tratado estabelece para cada parte um teto de 800 lançadores e bombardeiros pesados e 1.550 ogivas estratégicas ofensivas instaladas, uma redução de quase 30% na comparação com o limite anterior, estabelecido em 2002.

A Rússia, no entanto, suspendeu as inspeções de verificação durante a pandemia de covid-19 e as negociações para ampliar o acordo foram rompidas nos últimos anos devido às tensões relacionadas ao conflito na Ucrânia.

Moscou também acusou Washington de dificultar as missões de vigilância em território americano.

Em 2023, a Rússia congelou sua participação no Novo START, mas continuou respeitando voluntariamente os limites estabelecidos no tratado.

O governo russo testou em 2025 seus últimos porta-aviões nucleares sem ogivas atômicas. Em resposta, Trump disse que estava aproximando dois submarinos nucleares da Rússia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/yad/ahg/avl/fp-jc