Procuradoria francesa chama Elon Musk para depor em investigação sobre o X

A Promotoria de Paris anunciou nesta terça-feira (3) que convocou para depor, em abril, o proprietário da plataforma X, Elon Musk, e sua ex-diretora-geral Linda Yaccarino, no âmbito de uma investigação sobre essa rede social.

“Foram enviadas citações para audiências voluntárias em 20 de abril de 2026, em Paris, ao senhor Elon Musk e à senhora Linda Yaccarino”, informou o Ministério Público em um comunicado.

A Justiça francesa abriu uma investigação em 2025 após denúncias de deputados sobre um suposto viés nos algoritmos da X, que pode ter alterado seu funcionamento.

As investigações foram ampliadas para outros crimes, como conivência com a divulgação de imagens de pornografia infantil, e em relação ao Grok, sua IA, a disseminação de conteúdos negacionistas e imagens falsas de caráter sexual.

Essa citação deve “dar a eles a possibilidade de expor sua posição sobre os fatos e, se for o caso, as medidas previstas para cumprir [a legislação]”, afirmou a promotora de Paris, Laure Beccuau.

A Promotoria também anunciou uma operação de busca e apreensão, nesta terça-feira, nos escritórios da plataforma X na França e a convocação de seus funcionários para depor como testemunhas, entre 20 e 24 de abril de 2026.

Ao contrário da investigação sobre a plataforma australiana Kick, a Justiça optou por chamar Musk e Yaccarino a depor voluntariamente, com uma “abordagem construtiva”, segundo o comunicado.

No final de janeiro, a Justiça emitiu mandados de prisão contra três gerentes da Kick por não comparecerem às primeiras convocações no âmbito da investigação pela morte ao vivo do "streamer" Jean Pormanove.

