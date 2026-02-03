Rússia diz que Índia não comunicou fim das compras de petróleo

A Rússia afirmou nesta terça-feira (3) que não recebeu qualquer indicação da Índia de que o país vai parar de comprar seu petróleo, após o anúncio de um acordo comercial de Nova Délhi com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Até o momento, não ouvimos nenhuma declaração de Nova Délhi sobre o assunto", disse o porta?voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa.

Na segunda?feira (2), Trump anunciou em Washington que o primeiro?ministro indiano, Narendra Modi, havia prometido interromper a compra de petróleo russo como parte de um acordo para aliviar as tarifas.

A Índia "aceitou deixar de comprar petróleo russo e adquirir muito mais dos Estados Unidos e, eventualmente, da Venezuela", afirmou o americano na rede Truth Social após uma conversa por telefone com Modi.

Trump disse que a Índia reduziria a "zero" suas barreiras tarifárias e regulatórias e que, além disso, comprará "mais de 500 bilhões de dólares" em produtos americanos.

Modi afirmou pouco depois que teve uma conversa telefônica "maravilhosa" com Trump e agradeceu a redução para 18% das tarifas sobre produtos indianos, mas não fez qualquer referência a interromper a compra de petróleo da Rússia.

Em 2024, 36% do petróleo importado pela Índia saiu da Rússia.

O presidente americano anunciou em abril do ano passado uma tarifa de 25% sobre todos os produtos indianos.

Posteriormente, ele decidiu acrescentar em agosto um adicional de 25% sobre numerosos produtos indianos devido à compra de petróleo russo por parte de Nova Délhi, um acréscimo que, segundo disse à AFP na segunda?feira uma fonte da Casa Branca, será eliminado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/yad/ahg/avl/fp-jc