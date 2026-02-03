Assine
Xi defende mundo multipolar 'ordenado'

03/02/2026 07:02

O presidente chinês, Xi Jinping, defendeu nesta terça-feira (3) um "mundo multipolar justo e ordenado" diante do "assédio unilateral", durante uma reunião em Pequim com seu homólogo uruguaio, Yamandú Orsi.

O presidente do Uruguai segue os passos de uma série de líderes internacionais que visitaram a China nos últimos meses com o objetivo de reforçar os laços com a segunda maior economia do mundo, uma tentativa de evitar as imprevisíveis políticas tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"A situação internacional está repleta de turbulências entrelaçadas e o assédio unilateral está se intensificando", declarou Xi em uma aparente referência a Washington durante o encontro com Orsi no Grande Salão do Povo, segundo o canal estatal CCTV.

A China "está disposta a fortalecer a solidariedade e a cooperação com o Uruguai no Sul Global, promover conjuntamente um mundo multipolar justo e ordenado e uma globalização econômica inclusiva", afirmou.

Pequim, acrescentou Xi, "apoia os países da América Latina e do Caribe na defesa de sua soberania, segurança e interesses de desenvolvimento".

A China foi um dos países que expressaram oposição à operação militar americana que levou à derrubada do presidente venezuelano Nicolás Maduro, aliado próximo de Pequim atualmente detido em Nova York sob a acusação de narcotráfico.

Orsi e Xi assinaram acordos nas áreas de ciência, tecnologia, cooperação ambiental, entre outras.

A China é o principal parceiro comercial do Uruguai, seu maior destino de exportação e um comprador crucial de produtos agrícolas como soja e carne bovina.

Xi disse que os dois países pretendem explorar a cooperação em campos emergentes como tecnologia verde, economia digital e inteligência artificial.

Tópicos relacionados:

china comercio diplomacia

