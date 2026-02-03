Assine
Nevascas incomuns no Japão deixam 30 mortos

03/02/2026 06:40

Nevascas incomuns no Japão provocaram 30 mortes nas últimas duas semanas, informaram as autoridades nesta terça-feira (3), incluindo uma mulher de 91 anos que foi encontrada sob três metros de neve diante de sua residência.

O governo central mobilizou tropas para ajudar os moradores de Aomori, a região mais afetada, onde uma camada de neve de até 4,5 metros permanece acumulada nas áreas mais remotas.

A primeira-ministra Sanae Takaichi convocou uma reunião especial do gabinete nesta terça-feira e pediu aos ministros que façam todo o possível para evitar mortes e acidentes.

Uma grande massa de ar frio provocou fortes nevascas ao longo da costa do Mar do Japão nas últimas semanas. Algumas áreas registraram mais que o dobro de neve dos volumes habituais.

De 20 de janeiro até esta terça-feira, 30 pessoas morreram em consequência das tempestades, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Desastres.

Entre as vítimas fatais está Kina Jin, 91 anos, cujo corpo foi encontrado sob a neve em Ajigasawa, Aomori, informou à AFP uma fonte policial que pediu anonimato.

A polícia acredita que a mulher morreu esmagada pela neve que se desprendeu do telhado de sua casa. A causa da morte foi asfixia, segundo o policial. Ao lado do corpo, as autoridades encontraram uma pá de alumínio.

O governador de Aomori, Soichiro Miyashita, disse na segunda-feira que pediu a ajuda do Exército japonês.

