Cotação do ouro volta a operar em alta

03/02/2026 06:16

As cotações do ouro e da prata voltaram a operar em alta nesta terça-feira (3), após várias sessões de queda.

Nos mercados asiáticos, o preço do ouro registrava alta de 3,37% a 4.818 dólares (25.350 reais) a onça (31,1 gramas) e a prata de 5,27%, a 83,39 dólares (439 reais) a onça.

As perspectivas para o metal amarelo continuam sustentadas pelas persistentes incertezas geopolíticas, econômicas e financeiras.

"Os mercados da prata e do ouro continuam imprevisíveis. Depois de uma queda como esta, ficam cicatrizes e será necessário tempo para que o mercado recupere a confiança", comentou Chris Weston, da corretora Pepperston.

