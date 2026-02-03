Doze pessoas entraram no Egito no dia da reabertura da passagem de Rafah

Doze pessoas entraram no Egito a partir da Faixa de Gaza na segunda-feira (2), primeiro dia da reabertura limitada da circulação no ponto de passagem de Rafah, informou nesta terça-feira (3) à AFP uma fonte que trabalha na fronteira.

"Cinco feridos e sete acompanhantes atravessaram o posto fronteiriço", declarou a fonte. No máximo, as autoridades permitem o trânsito de Gaza para o Egito de 50 pacientes por dia, acompanhados por duas pessoas cada, indicaram três fontes oficiais na fronteira egípcia.

Na segunda-feira, um funcionário do Ministério da Saúde do Egito confirmou à AFP que três ambulâncias transportaram pacientes palestinos, que "foram imediatamente examinados para determinar para qual hospital seriam transferidos".

As autoridades egípcias mobilizaram 150 hospitais e 300 ambulâncias, além de 12.000 médicos e 30 equipes de emergência para atender os pacientes procedentes de Gaza, segundo a AlQahera News, um meio estatal próximo aos serviços de inteligência do Egito.

Quase "20.000 pacientes, incluindo 4.500 crianças, têm necessidade urgente de atendimento médico", disse Mohammed Abu Salmiya, diretor do principal hospital do território palestino, Al Shifa.

A passagem de Rafah, fechada desde maio de 2024 pelo Exército israelense, reabriu na segunda-feira de forma muito limitada nos dois sentidos, com severas restrições impostas por Israel, mas sem permitir a entrada de ajuda humanitária internacional.

