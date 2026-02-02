Adolescente nada por horas para salvar família perdida na costa da Austrália

Socorristas exaltaram os instintos de sobrevivência "sobre-humanos" de um adolescente, depois que ele nadou por quatro horas em águas agitadas na costa da Austrália para buscar ajuda para sua família.

O menino de 13 anos nadou quatro quilômetros até a costa para buscar ajuda depois que sua mãe e dois irmãos menores foram levados pelo mar quando praticavam caiaque e paddleboard perto da localidade turística de Quindalup, na Austrália Ocidental.

O socorrista voluntário Paul Bresland disse que o esforço do jovem salvou sua família, que foi encontrada agarrada a uma prancha de paddleboard em mar aberto.

"Ele acredita que nadou as primeiras duas horas com colete salva-vidas", declarou Bresland à televisão nacional ABC.

"O rapaz corajoso pensou que não conseguiria seguir com o colete, então o removeu e nadou as duas horas seguintes sem ele".

"Eu pensei, cara, isso é incrível", contou Bresland, ao classificar o esforço do jovem como "sobre-humano".

O inspetor policial James Bradley considerou que "não há elogios o suficiente" para a atitude do adolescente.

"Sua determinação e coragem salvaram as vidas de sua mãe e irmãos", declarou o policial à ABC.

