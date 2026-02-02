Bill e Hillary Clinton vão depor em investigação do Congresso sobre Epstein

Bill e Hillary Clinton vão depor em uma investigação do Congresso americano sobre o criminoso sexual Jeffrey Epstein, informou nesta segunda-feira (2) um porta-voz do ex-presidente.

O Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes, de maioria republicana, acusa o ex-presidente (1993-2001) e a ex-secretária de Estado (2009-2013), ambos democratas, de ignorar intimações para depor sobre sua ligação com Epstein, encontrado morto na prisão em 2019.

"O ex-presidente e a ex-secretária de Estado estarão lá. Esperam abrir um precedente que se aplique a todos", publicou Angel Urena no X, em resposta a uma mensagem de membros republicanos do comitê que pediam o depoimento do casal devido aos vínculos de Bill Clinton com Epstein.

Os Clinton afirmam que a investigação é usada para atacar os adversários políticos do presidente Donald Trump, que teve uma amizade com Epstein e não foi convocado a depor.

Nem Trump nem os Clinton foram acusados de conduta criminosa relacionada ao financista. Bill, que fez várias viagens no avião particular de Epstein, afirmou em 2019 que não tinha contato com o empresário havia mais de uma década. Também diz que nunca soube de seus "crimes terríveis".

Epstein era acusado de comandar uma ampla rede de exploração sexual de jovens. Segundo autoridades, ele se suicidou na prisão em agosto de 2019, antes de ser julgado por esses crimes.

